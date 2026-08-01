"В ближайшие несколько недель": Рубио анонсировал новые шаги для завершения войны в Украине и упомянул о "красных линиях"

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил о подготовке очередных дипломатических усилий, направленных на возобновление мирного процесса и завершение войны в Украине.

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По словам главы американской дипломатии, ключевые шаги в этом направлении ожидаются в самое ближайшее время. Об этом Рубио сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Попытка возобновить диалог

Рубио отметил, что США намерены проверить готовность сторон к продолжению диалога, однако подчеркнул, что процесс будет предельно сложным из-за кардинальных различий в позициях Киева и Москвы.

"В ближайшие несколько недель будут сделаны определенные усилия, чтобы понять, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", – заявил госсекретарь США.

Главным условием для достижения какого-либо прогресса Рубио назвал сближение принципиальных позиций участников конфликта. Он признал, что у обеих сторон есть достаточно жесткие "красные линии", и пока Штатам не удастся хоть немного сблизить эти "красные линии", желаемого результата не удастся достигнуть.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов использовать любую возникающую возможность, чтобы подтолкнуть стороны к мирному урегулированию.

Необходимость новых идей

Ранее, комментируя итоги своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио уже заявлял о необходимости поиска принципиально новых подходов. По его мнению, озвученные до сих пор предложения не отвечали интересам Украины ни в прошлом, ни в настоящее время, а сегодня выглядят для нее еще менее приемлемыми.

Параллельно с этим в медиа появляется информация о возможной активизации американской дипломатии. Ожидается, что во второй половине августа Киев могут посетить специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в рамках мероприятий, приуроченных к 35-летию независимости Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него самое главное – не терять людей в российско-украинской войне. Поэтому вопрос о возвращении Крыма в настоящее время не входит в повестку дня мирных переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин остается единственной преградой на пути к мирному урегулированию войны. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейцы хотят остановить кровопролитие.

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