Государственный секретарь США Марко Рубио заявил , что президент Дональд Трамп – единственный лидер в мире, который может побудить Россию и Украину к мирным переговорам. Вашингтон продолжит работу в этом направлении.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. По его словам, США и впредь будут работать над дипломатией, несмотря на то, что ситуация зашла в тупик.

Что сказал Рубио

По его словам, Вашингтон потратил на это много времени в первый год, и несмотря на то, что ситуация зашла в тупик, он всегда готов сыграть конструктивную роль в завершении войны.

"Мы – единственная страна в мире, а президент Трамп – единственный лидер в мире, который может побудить российскую и украинскую стороны начать переговоры о том, как это завершить. Реальность конфликта немного изменилась за последние несколько месяцев", – сказал он.

Рубио добавил, что теперь ситуация изменилась, поскольку украинская армия способна наносить удары на большие расстояния вглубь России.

"Мы готовы изучить, открыла ли эта динамика каким-то образом путь к урегулированию войны путем переговоров. Но так или иначе, мы готовы к работе", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил о подготовке очередных дипломатических усилий, направленных на возобновление мирного процесса и завершение войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин выступил на съезде своей партии "Единая Россия" 28 июня. В своей речи он попытался представить Россию как сильное государство, намеревающееся достичь всех своих целей в войне против Украины военным путем и не собирающееся искать дипломатических решений, а также убедить россиян, что их проблемы носят временный характер.

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