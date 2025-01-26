Трамп сказал, куда собирается в первую заграничную поездку как президент США

Американский лидер Дональд Трамп предположил, куда может отправиться в первую заграничную поездку во время второго президентского срока. По его словам, в повестке дня есть Саудовская Аравия и Великобритания.

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Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One. Подробности сообщает CNN.

"Это может быть Саудовская Аравия. Это может быть Великобритания. Традиционно, это была Британия. Но в прошлый раз я поехал в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить товары из США на сумму $450 миллиардов... Если бы это предложение было верным, я бы сделал это снова", – отметил Трамп.

Он также заявил, что намерен поговорить с британским премьер-министром Киром Стармером "в течение следующих 24 часов" и похвалил этого политика.

В CNN напомнили, что во время первого президентского срока первой остановкой Трампа за границей стал Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии) в 2017 году. В целом же он провел девятидневное турне по пяти странам Ближнего Востока и Европы.

После инаугурации 20 января 2025 года 47-й президент США подписал свои первые указы в должности – от назначений до исполнительных действий. По словам источников, документы не вызвали никаких споров у присутствующих в Овальном кабинете.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, республиканец Дональд Трамп и его супруга Мелания имеют тесные связи с королевской семьей Великобритании. Но если с некоторыми ее членами они поддерживают дружеские отношения, то некоторых откровенно недолюбливают.

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