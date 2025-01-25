Связь Трампов с британской королевской семьей: с кем они дружат, а с кем скандалят

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания имеют тесные связи с королевской семьей Великобритании. Но если с некоторыми ее членами они поддерживают дружеские отношения, то кое-кого все же откровенно недолюбливают.

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С Букингемским дворцом Трампов связывает многое. OBOZ.UA решил разобраться, с кем первая пара США дружит, а с кем скандалит.

Мелания Трамп в своих мемуарах признавалась, что переписывалась с королем Чарльзом III. Они познакомились еще в далеком 2005 году. Предполагается, что их дружба возобновилась после государственного визита Трампа в Британию во время его первого президентского срока. Тогда он был тепло принят королевой Елизаветой II.

Их официальная встреча состоялась 3 июня 2019 года. Королева говорила, что у США и Великобритании есть общие ценности, и выражала надежду на то, что альянс двух стран позволит гарантировать безопасность и процветание обоих народов в течение десятилетий.

В свою очередь Трамп называл Елизавету II великой женщиной, а ее семью "фантастической". До официального банкета он также встречался с на тот момент принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.

"Прощаясь с Ее Величеством, мы пригласили ее посетить Соединенные Штаты с ответным визитом, – рассказывала Мелания. – Она выразила свою благодарность с теплой улыбкой на лице. К сожалению, Ее Величество не смогла снова навестить нас до своей смерти в 2022 году. Мы продолжаем поддерживать дружбу с королевской семьей и обмениваемся письмами с королем Чарльзом по сей день".

Королевские эксперты уверены, что нынешний британский монарх заинтересован в приеме Дональда и Мелании, хотя дата их государственного визита пока еще не определена.

Примечательно, что на торжественных мероприятиях в 2019 году отсутствовали принц Гарри и его жена Меган Маркл. Сам Трамп неоднократно критиковал Сассексов из-за того, как они поступили с королевской семьей. Президент США говорил, что Гарри не получит особого отношения и привилегий в Америке, и обвинял его в непростительном предательстве королевы Елизаветы II. Он также не исключал, что принц Сассекский может быть депортирован. В документах Гарри мог не указать об опыте употребления наркотиков.

"Нам придется выяснить, знают ли они что-нибудь о наркотиках, и если он солгал, им придется принять соответствующие меры, – утверждал Трамп. – Я бы не стал его защищать. Он предал королеву. Это непростительно".

Кроме того, президент США говорил, что никогда не был поклонником Меган Маркл. Во время своей недавней предвыборной кампании он пожелал ее мужу удачи, поскольку та ему понадобится.

Ранее OBOZ.UA писал, что в США растет недовольство из-за Сассексов, которых обвинили в самопиаре на фоне их волонтерской деятельности из-за смертоносных лесных пожаров в Калифорнии.

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