Трамп подписал первые указы после инаугурации. Видео

47-й президент США Дональд Трамп уже подписал первые указы после вступления в должность. Отмечается, что документы не вызвали никаких споров у присутствующих в Овальном кабинете.

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Об этом пишет The Washington Post. Американский лидер вернулся в Белый дом, подписывая ряд документов, от назначений к исполнительным действиям.

Первый документ, который подписал Трамп, касался назначений на уровне Кабинета министров, второй – 47 назначений на более низкие должности.

Также один из подписанных указов касался поднятия флагов на полную высоту. Ранее Трамп выразил недовольство из-за того, что во время его инаугурации флаги оставались приспущенными из-за смерти бывшего президента Джимми Картера 29 декабря 2024 года.

Кроме того, Трамп также подписал два документа о назначении исполняющих обязанности глав ведомств и различных комиссий.

В комнате для подписания документов к президенту Дональду Трампу присоединились первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также члены руководства Палаты представителей и Сената из обеих партий. Среди собравшихся были сенаторки Деб Фишер от Небраски (Республиканская партия) и Эми Клобучар от Миннесоты (Демократическая партия), отвечавшие за организацию инаугурации.

Далее законодатели вернулись к праздничным мероприятиям, в частности, к торжественному обеду в Капитолии, где присутствовали члены кабинета президента, конгрессмены и другие почетные гости.

Джейсон Миллер, старший советник Transition Trump-Vance, отметил, что Трамп завершит и подпишет исполнительные документы в Капитолии после инаугурации, тогда как остальные будут подписаны во время его появления на сцене Capital One Arena в тот же день.

Следует добавить, что в своем первом заявлении новоизбранный глава США объявил чрезвычайную ситуацию на южной границе. Все нелегальные мигранты будут задержаны.

Напомним, что во время инаугурационной речи Трамп дал много разных обещаний, которые намерен выполнить на новой должности. Новый-старый президент США пообещал закончить "все войны", однако он ни словом в своей речи не упомянул об Украине. OBOZ.UA собрал главные тезисы инаугурационной речи Дональда Трампа.

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