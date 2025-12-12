Трамп просил европейских лидеров давить на Зеленского, чтобы тот принял мирный план США – WSJ

Президент США Дональд Трамп призывал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на разработанный американцами и россиянами мирный план. Это якобы произошло 10 декабря, когда Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Кир Стармер обсуждали с главой Белого дома ситуацию в Украине.

Соответствующий инсайд опубликовало издание The Wall Street Journal. Оно ссылается на слова источников, "участвовавших в разговоре".

В WSJ отметили, что беседа была напряженной. "Трамп заявил лидерам, что они должны оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана", – сказано в статье.

Кроме того, республиканец повторил свою публичную критику в адрес Зеленского: мол, тот "не читал" последнюю версию мирного плана.

Примечательно, что в тот же день (по данным Bloomberg – прямо во время этого разговора) Украина отправила Соединенным Штатам уже доработанный документ с внесенными правками и предложениями, отображающими видение Киева.

В WSJ обратили внимание на то, что план остается спорным, и найти компромиссы о некоторых его пунктах очень сложно. При этом опрос КМИС (данные которого привело в пример американское издание) показывает: в начале осени 54% украинцев выступали против сдачи земель, даже если это означало бы продолжение войны, и только 38% были готовы к некоторым территориальным уступкам.

– В Белом доме пожаловались на слишком большое количество переговоров и встреч для окончания российско-украинской войны. Президент США Дональд Трамп обвинил и РФ, и Украину – мол, он "разочарован обеими сторонами", сказала пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

– Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что кремлевский диктатор обращает внимание на дипломатический процесс мирного урегулирования только тогда, когда ему это выгодно. "Давайте проверим Владимира Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или предпочитает продолжение бойни", – призвал политик.

