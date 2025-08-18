Трамп прервал разговор с Зеленским и лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину - СМИ

Президент США Дональд Трамп вероятно прервал разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Причина этому – звонок российскому диктатору Владимиру Путину.

Видео дня

Об этом сообщил репортер Bild Пол Ронцхаймер. Отмечается, что, возможно, после разговора Трампа с Путиным переговоры в Овальном кабинете будут снова возобновлены.

Впрочем, официальной информации от Белого дома относительно разговора с Путиным пока нет.

Стоит отметить, что в конце своей пресс-конференции с президентом Украины, Дональд Трамп говорил, что пообщается по телефону с Владимиром Путиным сразу после встречи с Зеленским и европейцами.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что встреча Трампа с европейскими лидерами завершилась, но все участники остаются в Белом доме для продолжения переговоров. Возможно, в другом формате.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно соглашения о сдерживании будущей агрессии против Украины. В частности, он заявил, что "оптимистично настроен".

18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. В Овальном кабинете состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили условия мирного завершения войны РФ против Украины. В переговорах также приняли участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами с американским лидером Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир. Надежный и длительный. И это основная цель его визита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!