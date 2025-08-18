'Вместе сможем': Трамп сделал громкое заявление относительно соглашения о сдерживании будущей агрессии против Украины

В Вашингтоне завершилась закрытая встреча президентов США и Украины. После нее Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно соглашения о сдерживании будущей агрессии России.

Во время общения с европейскими лидерами американский президент подчеркнул, что оптимистично настроен. И что договоренностей можно будет достичь.

"Я оптимистично настроен, что вместе мы сможем достичь соглашения, которое сдержит любую будущую агрессию против Украины. Я думаю на самом деле, что это все закончится", – заявил Трамп.

Напомним, сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.

В Овальном кабинете состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры должны обсудить условия мирного завершения войны РФ против Украины. В переговорах также примут участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами с американским лидером Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир. Надежный и длительный. И это основная цель его визита.

