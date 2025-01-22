Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней: в WSJ раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп поручил специальному посланнику по вопросам России и Украины Киту Келлогу завершить российско-украинскую войну за 100 дней. Тем не менее американский политический истеблишмент не верит, что новому главе Белого дома удастся реализовать свои планы.

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Заключить сделку с кремлевским диктатором Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал в ходе предвыборной кампании. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В материале говорится, что назначение отставного генерал-лейтенанта Келлога спецпосланником президента США по Украине воспринимается как первый шаг в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам. Однако вряд ли американскому президенту получится легко положить конец российской агрессии.

По словам бывшего советника по нацбезопасности США в администрации Трампа Джона Болтона, президент на предстоящих переговорах может заставить Украину пойти на разрушительные уступки Москве. Он подчеркнул, что Трампу нравится Келлог, потому что он "никогда не высказывает своего мнения, пока его не попросят". Также Болтон уверен, что Келлог вряд ли станет сдерживающим фактором против влияния российского диктатора.

Россия не выразила никакой заинтересованности в сотрудничестве с Келлогом. В то же время Кремль предполагает, что взаимопонимание между Трампом и Путиным может привести к улучшению отношений между РФ и США.

Бывшие коллеги Келлога объясняют, что его назначили спецпосланником президента США по Украине после того, как он в соавторстве написал мирный план, который критиковал администрацию Джо Байдена за медленное предоставление военной помощи и обвинял ее в провоцировании Москвы путем подталкивания Киева к вступлению в НАТО. Келлог отмечал, что поставка большего количества оружия Украине может быть использована в качестве кнута, чтобы заставить Москву вести переговоры.

Напомним, избранный Трампом спецпредставитель США по Украине и России, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог перенес свой визит в Украину по юридическим причинам. Тем не менее Киев готовится к украинско-американским контактам на самом высоком уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Также намекнул, что с ним "прекрасно ладит" и может встретиться и поговорить в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным CNN, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в первые дни после инаугурации. Целью звонка является обсуждение их личной встречи в ближайшее время, чтобы "попытаться найти путь к завершению войны в Украине".

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