В МИДе объяснили, почему спецпредставитель Трампа отсрочил визит в Украину

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель США по Украине и России, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог перенес свой визит в Украину по юридическим причинам. Поездка состоится уже после инаугурации Трампа, намеченной на 20 января.

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Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге 10 января. В частности, он указал, что Киев готовится к украинско-американским контактам на самом высоком уровне сразу после инаугурации Трампа.

"Никаких политических причин, почему этот визит состоится именно после инаугурации, нет. Причины, по которым он состоится после 20 января, – сугубо юридические", – сказал Тихий.

По словам Тихого, американский закон Logan Act (закон Логана) предусматривает, что все контакты должны проходить после вступления президента в должность.

"По нашей информации – это единственная причина. Мы готовимся к этому визиту, мы считаем, что он очень важен, и мы действительно хотим поскорее после инаугурации начать диалог с Келлогом по наиболее важным вопросам достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира", – сказал он.

Георгий Тихий добавил, что "предположил бы, чтобы все-таки команда генерала Келлога комментировала сроки визита".

"Могу сказать, что визит продолжает готовиться, он состоится", – сказал спикер.

Напомним, ранее стало известно, что Келлог отложил свой визит в Европу, который планировался на начало января. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что первые поездки представителей новой администрации США состоятся уже после инаугурации Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Кит Келлог заявил, что Трамп хочет спасти суверенитет Украины и найти решение окончания войны в течение первых ста дней со дня инаугурации. И Трамп, и сам Келлог отдают себе отчет, как "мало времени" для этого, сказал спецпредставитель.

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