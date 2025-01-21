'Путин разрушает Россию, не желая заключать мирное соглашение': Трамп высказался по поводу встречи с диктатором

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Также намекнул, что "прекрасно ладит" и может встретиться и поговорить в ближайшее время.

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Об этом республиканец сказал журналистам 20 января, прибыв после инаугурации в Белый дом, передает NDTV World. Вместе с тем, он не назвал никаких конкретных терминов.

"Он (Путин. – Ред.) должен заключить соглашение. Я думаю, что он уничтожает Россию, не заключая сделку", – высказался Трамп.

По его словам, в РФ из-за этого "будут большие проблемы", ведь и россияне в большинстве "считали, что война закончится за неделю".

"Я думаю, что ему было бы очень хорошо, если бы он закончил эту войну", – добавил американский лидер.

Он сказал, что в какой-то момент поговорит с Путиным, которым в свое время часто выражал восхищение, но не уточнил время. Медиа пишут, что западные лидеры, за исключением правых деятелей, таких как союзник российского диктатора премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, избегали встреч и – в большинстве случаев – звонков с Путиным, "пытаясь политически изолировать его".

"Я прекрасно лажу с [Путиным]. Надеюсь, что он хочет заключить соглашение", – подытожил Трамп.

47-й президент США также добавил, что украинский коллега Владимир Зеленский "сказал ему, что стремится к мирному соглашению для прекращения войны". Сам республиканец во время президентской кампании громко обещал закончить войну в Украине "в течение 24 часов после вступления в должность". В последние же недели он отказался от этих слов, но все равно утверждает, якобы поспособствует скорейшему окончанию войны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным CNN, Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в первые дни после инаугурации. Целью звонка является обсуждение их личной встречи в ближайшее время, чтобы "попытаться найти путь к завершению войны в Украине".

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