Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность – CNN

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в первые дни после инаугурации республиканца. Цель звонка – обсуждение личной встречи политиков в ближайшее время, чтобы попытаться найти путь к завершению войны в Украине.

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Об этом сообщает CNN. Как пишет издание, во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт сразу после принесения присяги.

Однако накануне его вступления в должность нет никаких признаков того, что почти трехлетняя война близится к завершению, что, вероятно, приведет к невыполнению этого обещания.

Трамп и его команда стремятся оперативно начать реализацию плана урегулирования, который, по их замыслу, может быть внедрен в первые месяцы его президентства. Основную роль в этом плане будет играть непосредственный диалог с Путиным. Команда национальной безопасности Трампа начала готовить телефонный разговор с российским диктатором еще несколько недель назад. Однако точная дата звонка остается неопределенной.

Как пишет CNN, после вступления Трампа в должность США и Россия смогут серьезно начать организацию личной встречи. Сам Трамп отметил, что подготовка к переговорам уже идет, тогда как в Кремле заявили, что официальную работу над организацией встречи начнут после его инаугурации.

В отличие от действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который не разговаривал с Путиным почти три года, опасаясь, что любой разговор будет полезен для разрешения конфликта, республиканец поступает по-другому.

"Трамп видит вещи иначе. Его взгляд, описанный личностью, знакомой с его мышлением, заключается в том, что прямое общение с Путиным – это именно то, что необходимо для поиска решения для прекращения войны ", – говорится в статье.

Пока остается под вопросом будет ли продолжать Трамп политику администрации Байдена по поводу поставки оружия и разведданных Украине. Кроме высказанной позиции против вступления Украины в НАТО он не уточнил, какие гарантии безопасности готов предложить, чтобы удовлетворить требования президента Владимира Зеленского.

Также избранный президент США не объяснил, кто будет финансировать восстановление Украины, хотя его предварительные заявления свидетельствуют, что Соединенные Штаты, вероятнее всего, не будут брать на себя эту ответственность.

Напомним, по словам Майка Волтца, Трамп решительно настроен добиться завершения войны, России против Украины. По его словам, Владимир Зеленский также говорит о готовности сотрудничать с Трампом по этому поводу.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп планирует встретиться с российским диктатором "побыстрее" после инаугурации 20 января. Кремлевский лидер, по мнению республиканца, также стремится к этой встрече, потому что его война против Украины проходит "не очень хорошо для него".

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