Трамп получил повестку в суд из-за "секретного брифинга"

Дональд Трамп, 45-й президент США, намеренный снова побороться за кресло главы страны, получил повестку в суд в январе-2023, заявляют в СМИ. Расследование касается документов с ограниченным доступом, которые оказались в резиденции политика, а именно папки с названием "Секретный вечерний брифинг".

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Об этом издание The Guardian узнало из собственных источников. По их данным, материалы нашли в особняке в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Это место зарегистрировано как постоянное место жительства семьи Трампа с ноября 2019 года.

Сообщается, что папка находилась в личных покоях бывшего американского лидера. Адвокаты Трампа заявляют, что она была пустой. Они передали ее министерству юстиции Соединенных Штатов после того, как прокуратура узнала об инциденте и выдала повестку в суд.

Известно, что в конце прошлого года Трамп нанял команду из двух частных подрядчиков, чтобы те обыскали его имущество. На это бывший президент пошел после того, как департамент сообщил его адвокатам о подозрении, что Трамп все еще владеет секретными документами даже после обыска ФБР в августе-2022.

"Секретный вечерний брифинг" выявила указанная группа частных следователей. Предполагается, что папка изначально не была возвращена, потому что юристы думали, что название не делает материалы секретными и не является официальным грифом, обозначающим ограниченный доступ.

Адвокаты объяснили министерству юстиции, что Трамп иногда просил оставить пустые конверты, на которых красными буквами было написано "Секретные вечерние брифинги", в качестве сувениров, сказал один из источников.

Однако если неправильное обращение с материалами было непреднамеренным, министерство юстиции вряд ли включило бы их в уголовное расследование, подчеркнули в The Guardian.

Собеседники журналистов добавили: недавно назначенный специальный прокурор усиливает расследование возможного несанкционированного хранения Трампом документов, касающихся национальной безопасности, и воспрепятствования правосудию.

Представитель офиса спецпрокурора отказался от комментариев, а пресс-служба экс-президента традиционно назвала уголовное дело "охотой на ведьм".

"Вооруженный Департамент по делам о несправедливости не проявил никакого уважения к принципам приличия и ключевым правилам, регулирующим правовую систему", – утверждают представители политика.

Отметим: материалы, о которых недавно узнали СМИ, являются частью большого расследования против Трампа, касающегося тайных официальных документов Белого дома. Прокуроры подозревают, что после ухода с должности бывший глава Соединенных Штатов мог оставить в своих особняках некоторые материалы с ограниченным доступом. В резиденциях политика провели ряд обысков, изъяв коробки и папки с бумагами (некоторые из них были помечены маркировкой "секретно" и "совершенно секретно"), и даже ноутбук Трампа.

Согласно закону, покидая свой пост, президенты США должны передать все свои документы и электронные письма в Национальный архив. Трамп все обвинения отрицает.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Дональд Трамп начал президентскую кампанию и в своей первой речи раскритиковал "радикальных демократов".

– Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Пока не известно, кого Республиканская партия выдвинет в кандидаты, но у Трампа есть все шансы поучаствовать в президентской гонке. В ноябре-2022 он официально заявил, что хотел бы стать кандидатом на выборах, "чтобы сделать Америку снова великой".

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