Трамп начал президентскую кампанию и в первой речи раскритиковал 'радикальных демократов'

Бывший президент Дональд Трамп начал президентскую кампанию. В своей первой речи политик раскритиковал "радикальных демократов".

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что Трамп заявил, о "завершении незаконченного дела". Он сказал, что хочет "снова сделать Америку великой". Таким образом политик высказался, представляя свою команду руководителей из Южной Каролины на ежегодном собрании Республиканской партии Нью-Гэмпшира в Салеме.

Трамп и его союзники надеются, что события в штатах продемонстрируют силу, стоящую за бывшим президентом после вялого начала его кампании, которое заставило многих усомниться в его намерении снова баллотироваться.

"Они сказали: "Он не митингует, он не агитирует. Может быть, он потерял этот шаг. Сейчас я более зол и более предан делу, чем когда-либо", – заявил Трамп.

Также он анонсировал масштабные митинги,.

В повестке кампании политика идет речь об иммиграции и преступности. Трамп прямо сказал, что его политика будет противоположной политике президента Джо Байдена. Затем он перешел от критики Байдена и демократов к пренебрежительным комментариям о трансгендерах, насмешкам над людьми, пропагандирующими использование электрических плит и электромобилей, и воспоминаниям об усилиях на посту президента по увеличению добычи нефти, заключению торговых сделок и взлому, а также снижению миграции на американо-мексиканской границе.

Команда Трампа изо всех сил пыталась заручиться поддержкой законодателей Южной Каролины, даже тех, кто горячо поддерживал его раньше. Некоторые говорят, что до первичного голосования осталось больше года, и это слишком рано для одобрения или что они ждут, чтобы увидеть, кто еще примет участие в гонке. Другие говорят, что партии пора перейти от Трампа к новому поколению лидеров.

При этом кампания Трампа на ее ранних этапах уже вызвала споры, особенно когда он обедал с отрицающим Холокост националистом Ником Фуэнтесом и рэпером, ранее известным как Канье Уэст, который сделал ряд антисемитских комментариев. Трампа также широко высмеивали за то, что он продал серию цифровых торговых карточек, на которых он был изображен, среди прочих, как супергерой, ковбой и астронавт.

В то же время, авторитет Трампа портит то, что он является предметом ряда уголовных расследований , в том числе расследования по делу об обнаружении сотен документов с секретными отметками, о том, препятствовал ли он правосудию, отказываясь их вернуть, а также государственных и федеральных проверок его усилий по свержению результаты выборов 2020 года, которые он проиграл Байдену.

Тем не менее, ранние опросы показывают, что он является фаворитом на выдвижение от своей партии.

Как известно, Трамп не тратил много времени на свои недовольства выборами 2020 года, хотя и намекал на собственное ложное заявление о том, что выборы были украдены у него, назвав их "смехотворными".

С момента начала своей кампании в ноябре он вел себя относительно сдержанно. Также известно, что Трамп сохраняет значительную базу поддержки, особенно среди широких масс.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трампа могут привлечь к уголовной ответственности. Против него выдвинули обвинения по трем направлениям.

недавно Трамп жестко высказался о Байдене. 45-й президент США заявил, что считает нынешнего лидера "врагом государства".

Ранее в доме экспрезидента агенты ФБР изъяли 11 пакетов секретных документов, некоторые из них с грифом "совершенно секретно". Правоохранители обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования относительно якобы изъятия им бумаг из Белого дома.

После этого в США опубликовали отредактированную версию документа, послужившего основанием для обыска в резиденции Трампа во Флориде. Как выяснилось, это были письменные показания под присягой сотрудника ФБР.

Позже стало известно, что обыски в резиденции Трампа были связаны с ядерным оружием. Секретные документы якобы исчезли из Белого дома после его отставки.

Также ранее Дональд Трамп отметился скандальным заявлением о том, что Украина должна была пойти на "уступки" стране-агрессору России, чтобы избежать войны. Бывший президент США заявил, что украинское государство должно было признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО.

OBOZREVATEL сообщал, что Трамп намерен участвовать в президентских выборах, которых запланированы на 2024 год.

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