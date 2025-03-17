'Это действительно так': в Кремле подтвердили дату разговора Путина и Трампа

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным действительно состоится. Она назначена на вторник, 18 марта.

Видео дня

Об этом сообщил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ. Подробности предстоящих переговоров пресс-секретарь Путина не разглашал.

"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", – заявил Песков во время ежедневного конференц-кола с журналистами.

Он добавил, что детали разговора Кремль не будет раскрывать.

"Разговор действительно готовится. Но разговоры двух президентов априори не подлежат обсуждению содержательному, поэтому мы этого не будем делать", – отметил Песков.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что планирует переговоры с российским диктатором Путиным во вторник, 18 марта. Он рассчитывает, что сможет заключить с ним соглашение. Также глава Белого дома подчеркнул, что за выходные было проделано много работы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в США предостерегли Путина не играть с Дональдом Трампом. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, российский диктатор "пожалеет", если будет играть с президентом Штатов, а=он также назвал Владимира Путина "проблемой" и "хищником в отношении Украины и всего региона".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!