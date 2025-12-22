Трамп обсудил со Стармером пути достижения мира в Украине

Президент США Дональд Трамп 21 декабря разговаривал по телефону с премьер-министр Великобритании Киром Стармером. Первым вопросом, который они обсудили, было мирное урегулирование войны России против Украины.

Видео дня

Пресс-служба главы британского правительства на своем официальном сайте сообщила, что беседа произошла днем в воскресенье. Разговор касался "справедливого и прочного прекращения боевых действий".

Стармер также проинформировал Трампа о работе "коалиции желающих" и поддержке мирного плана.

Что еще обсуждали лидеры

После дипломатического урегулирования войны в Украине политики перешли к ситуации на Ближнем Востоке, в частности положение дел в секторе Газа.

Премьер-министр также проинформировал о назначении нового посла Великобритании в США, доктора Кристиана Тернера. "Это назначение еще больше укрепит отношения между двумя странами", – отметила пресс-служба.

Добавим: предшественника Тернера – Питера Мандельсона – уволили, когда всплыли его скандальные электронные письма. В них дипломат поддерживал осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

В конце беседы лидеры Британии и США поздравили друг друга с Рождеством и выразили надежду на скорую встречу.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Дональд Трамп назвал политическое руководство "приходящей в упадок" Европы "слабыми" людьми. На слова главы Белого дома отреагировал Кир Стармер. Он подчеркнул, что европейские страны имеют ценности, которые стоит защищать.

– Трамп также признавал, что Российская Федерация в процессе мирного урегулирования постоянно меняет свое мнение. Но вместо осуждения агрессора республиканец дал "совет" Киеву: мол, ему надо "действовать быстрее".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!