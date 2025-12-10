'Европа сильна и объединена вокруг Украины': Стармер отреагировал на критику Трампа

Недавно президент США Дональд Трамп назвал политическое руководство стран Европы "слабыми" людьми. На слова главы Белого дома отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время часа вопросов к правительству в британском парламенте.

Видео дня

Об этом сообщает Politico. В ответ на слова американского президента глава Даунинг-стрит подчеркнул, что Старый Свет предан демократии.

Что ответил Стармер

В своем ответе премьер-министр Соединенного Королевства отверг критику главы Белого дома и сказал, что европейские страны имеют ценности, которые стоит защищать.

"Я вижу сильную Европу, объединенную вокруг Украины и наших древних ценностей свободы и демократии. Я всегда буду отстаивать эти ценности и эти свободы", – сказал Стармер.

Сообщается, что европейские лидеры опасаются, что Дональд Трамп может настолько потерять терпение из-за отсутствия прогресса в урегулировании войны между Украиной и РФ, что вообще откажется от этих усилий, обвинив в провале Украину и Евросоюз.

Что говорил Трамп

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал Европу "приходящей в упадок" группой стран. Он также обвинил союзников в неспособности контролировать миграцию и прекратить войну между Россией и Украиной. Кроме того, он считает, что в Украине следует провести новые президентские выборы из-за длительного отсутствия голосования. По мнению президента США, все заявления Киева о демократии выглядят непоследовательно без обновления избирательного процесса.

На заявление главы Белого дома отреагировала спикер Еврокомиссии Анитта Хиппер, заверив, что Владимир Зеленский остается легитимным президентом Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на слова Трампа отреагировал и сам Зеленский. Глава государства заявил о том, что он готов к выборам, отвечая на упреки, что власти Украины "используют войну, чтобы не проводить выборы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!