Отечественные мыслители упрекают Трампа в том, что он пока что не в состоянии хорошо справиться с обязанностями посла Украины в россии, возложенными на него американцами 5 ноября прошлого года в связи с тем, что он каждому украинцу задолжал очень давно и очень много, более того - Трамп [зрада України - ганебна зрада] саботирует твёрдую украинскую волю, причём игнорирует её даже несмотря на то, что Украина с этой волей ещё не определилась, стремясь просочетать массовое уклонение от мобилизации с обязательным возвращением границ 2021-го (распространённый вариант: 1991-го) года.

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