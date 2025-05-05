Трамп приказал возобновить работу известной тюрьмы Алькатрас: кто из преступников туда попадет

Президент США Дональд Трамп отдал приказ возобновить работу известной федеральной тюрьмы Алькатрас. Туда попадут жесточайшие преступники Америки.

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Соответствующее сообщение главы Белого дома обнародовано в соцсети Х. Республиканец отметил, что открытие Алькатраса положит конец жестоким и насильственным действиям подонков и преступников, которые несут стране несчастья и страдания.

"Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем вместе с Министерством юстиции, ФБР и Национальной безопасностью снова открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания жесточайших преступников Америки. Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам вывозить преступников, нелегально прибывших в нашу страну", – говорится в заявлении Трампа.

Американский лидер отметил, что в прошлом опасных правонарушителей без колебаний сажали в тюрьму и держали как можно дальше от общества. Поэтому следует перестать терпеть серийных преступников, распространяющих зло и хаос в городах.

"Восстановление работы Алькатраса станет символом Закона, Порядка и Справедливости. Мы сделаем Америку снова великой!" – резюмировал Трамп.

Что известно об Алькатрасе

Алькатрас – бывшая федеральная тюрьма, расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Она функционировала с 1934 по 1963 год и считалась одним из самых строгих и защищенных объектов в Соединенных Штатах. Из-за высоких затрат на содержание и экологические проблемы тюрьма была закрыта, а впоследствии остров стал музеем.

Напомним, Дональд Трамп объявил о запуске процедуры введения 100% пошлины на все зарубежные фильмы, утверждая, что другие страны намеренно вредят американскому кинематографу. Этот шаг он позиционирует как защиту национальной безопасности и стимул для возвращения кинопроизводства в Соединенные Штаты.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Ватикане лучшей", несмотря на то, что она была достаточно короткой. По его мнению, формат тет-а-тет сработал лучше предыдущих попыток общения.

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