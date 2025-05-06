Трамп заявил, что победы во Второй мировой войне достигли 'только благодаря США'

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была одержана благодаря Соединенным Штатам. Без участия Америки битву выиграли бы другие страны.

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Соответствующее заявление республиканец сделал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что США – единственная страна, которая не отмечает этот праздник.

"Мы выиграли две мировые войны, но никогда не присваивали себе заслуги за это – все остальные это делают! По всему миру союзники празднуют победу, которую мы одержали во Второй мировой войне. Единственная страна, которая этого не празднует, – Соединенные Штаты Америки, а эта победа была достигнута только благодаря нам. Без Соединенных Штатов война была бы выиграна другими странами, и каким другим был бы мир!", – говорится в сообщении.

Поэтому американский лидер сообщил о новом национальном празднике, приуроченном ко дню побед в Первой мировой войне и Второй мировой войне. В то же время он подчеркнул, что не будет "останавливать" страну в эти два дня (11 ноября и 8 мая), поскольку в Америке хватает выходных.

"Поэтому я объявляю национальный праздник в честь побед в Первой мировой войне, перемирие которое было подписано 11 ноября 1918 года, и во Второй мировой войне, дата победы которой приходится на 8 мая 1945 года...Мы работали тогда, и мы будем работать сейчас! Указы будут опубликованы позже. Сделаем Америку великой снова!" – резюмировал Трамп.

Напомним, 5 мая стало известно, что Трамп приказал возобновить работу известной федеральной тюрьмы "Алькатрас", в которую попадут самые жестокие преступники Америки. Глава Белого дома отметил, что открытие "Алькатраса" положит конец жестоким и насильственным действиям отбросов и преступников, которые несут стране зло и страдания.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп объявил о запуске процедуры введения 100% пошлины на все зарубежные фильмы, утверждая, что другие страны намеренно вредят американскому кинематографу. Этот шаг он позиционирует как защиту национальной безопасности и стимул для возвращения кинопроизводства в Соединенные Штаты.

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