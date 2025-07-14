Трамп может предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты JASSM: что о них известно

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность разрешить поставки Украине первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM. Их планируют интегрировать с украинским флотом истребителей F-16.

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Об этом сообщает Military Watch со ссылкой на собственные источники, знакомые с этим вопросом. По их данным, также рассматривалась поставка Украине других дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Издание отмечает, что информация о возможной поставке ракет JASSM появилась после других сообщений от 14 июля. Тогда уже говорилось о том, что США думают об отправке Украине дальнобойных ракет, которые могут бить по целям в России. Это также совпадает с недавними словами Трампа о том, что Украина получит еще одну систему ПВО Patriot. Тогда он намекнул и на другое современное оружие.

Высокоточные ракеты JASSM, имеющие ограниченные возможности уклонения от радаров и 450-килограммовую боеголовку, могут значительно усилить украинские Воздушные силы.

Этими ракетами оснастят парк F-16 Воздушных сил Украины. Американские истребители способны эффективно запускать JASSM, находясь глубоко в тылу украинских позиций.

Ракеты JASSM начали использовать в 2003 году. Сейчас их имеют только четыре страны, среди них Польша, у которой 110 истребителей F-16. Очень мало стран имеют JASSM, и все они – западные государства. Это говорит об очень строгой политике в отношении их экспорта. Например, Южной Корее отказали в покупке этих ракет еще в начале 2010-х. Вероятно, именно из-за такой "чувствительности" эти ракеты раньше не передавали Украине.

Украина уже переделала свои старые советские самолеты Су-27 и Су-24М, чтобы они могли запускать британские и французские Storm Shadow и SCALP. Эти ракеты похожи на американские JASSM. Но европейских ракет не хватает. Поэтому Украина просит США передать ей американские ракеты. И если Вооруженные силы их получат, украинские самолеты F-16 станут намного сильнее.

Американская AGM-158 JASSM (сокр. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — это высокоточная крылатая ракета класса "воздух — поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищенных целей, как стационарных, так и перемещаемых, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

Создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности. На ракете установлен турбореактивный двигатель. В составе системы наведения, наряду с инерциальной системой управления с коррекцией от приемника сигналов спутниковой системы GPS с высокой степенью радиоэлектронной защиты, используется современная инфракрасная головка самонаведения, также установлена система автономного распознавания целей.

JASSM могут поражать цели на расстоянии до 370 км, а более новые версии – до 1000 км.

Как сообщал OBOZ.UA, США отправят в Украину дополнительные ракеты для Patriot. Об этом заявил 13 июля американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что закупка не будет финансироваться из бюджета США, не уточнив, как именно произойдет оплата.

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