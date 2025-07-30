'Трамп меняет правила игры': сенатор-республиканец Грэм сказал, где Россия просчиталась с санкциями

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ответил на чванство Кремля относительно якобы приобретенного Россией "иммунитета" от американских санкций. Он посоветовал россиянам поговорить об этом со своими торговыми партнерами, которые покупают у РФ нефть и газ, и выяснить, разделяют ли они высокомерную позицию по санкциям.

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Об этом сенатор Линдси Грэм написал 30 июля в соцсети Х. Он прокомментировал слова спикера российского диктатора Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь Путина сказал, что Москва продолжает следить за заявлениями президента США Дональда Трампа относительно санкций, но Россия "приобрела иммунитет" к таким ограничительным мерам благодаря многолетнему опыту.

Грэм согласился, что Россия "научилась жить" с санкциями. В то же время он объяснил Кремлю то, что там не поняли – президент США Дональд Трамп изменил правила игры. И введя санкции против торговых партнеров РФ, США отобьют у них желание и дальше поддерживать российскую военную машину.

"Очевидно, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести тарифы против стран, которые покупают вашу нефть и газ и поддерживают вашу военную машину", – подчеркнул сенатор.

Он посоветовал Москве пообщаться с этими странами, и выяснить, разделяют ли они такое высокомерное отношение.

Линдси Грэм также добавил, что большинство представителей обеих партий в Конгрессе "готовы помочь президенту Трампу в этом деле".

Стоит напомнить, что США уже подписали с ЕС рекордное торговое соглашение, по которому Европа ежегодно будет закупать американский СПГ, нефть и ядерное топливо на $250 млрд, заменив ими российские ресурсы. Столкнувшись с санкциями, партнеры РФ скорее всего также "перебегут" в США.

Как сообщал OBOZ.UA:

29 июля президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на прекращение огня в Украине.

Накануне, 28 июля, Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину на прекращение огня в Украине. Он добавил, что очень разочарован главой Кремля.

Трамп заявил, что в случае отказа России от заключения мирного соглашения с Украиной Соединенные Штаты введут вторичные санкции против Москвы. Также он подчеркнул, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным.

В ответ на это Дмитрий Медведев пригрозил США войной. По мнению российского политика, Трамп "играет в игру ультиматумов с РФ", но должен помнить, что Россия – "это не Израиль и даже не Иран".

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