'Виновных трое, и Путин – номер один': Трамп заявил, что не стоило начинать войну, которую невозможно выиграть

В понедельник, 14 апреля, президент США Дональд Трамп наконец-то назвал того, кто первым виноват в кровавой войне, которая началась в Украине в феврале 2022 года. И это не Владимир Зеленский, и даже не Джо Байден.

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Как заявил американский лидер перед собравшимися в Овальном кабинете журналистами, в первую очередь в войне виноват Владимир Путин. А вот президент Украины в этом списке оказался только на третьем месте.

"Байден мог ее остановить. И Зеленский мог. А Путин вообще не должен был ее начинать. Миллионы погибших. Через трех человек. Я бы сказал: трое. Пусть будет Путин – номер один. Но Байден, который вообще не понимал, что делает, – номер два. И Зеленский. Это бойня, прямо как в Гражданскую войну".

Стоит отметить, что при чем здесь спутниковые снимки он не уточнил.

Также президент США ответил на слова журналиста, что Владимир Зеленский хочет купить дополнительные системы ПВО Patriot для защиты Украины. Трамп снова начал говорить, что именно Зеленский начал войну, "а теперь выпрашивает ракеты".

"Когда вы начинаете войну, вы знаете, что можете ее выиграть. Вы не начинаете воевать с кем-то, в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что кто-то даст вам несколько ракет", – заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Байдена и Зеленского в том, что Россия напала на Украину, а также утверждает, что ранее Владимир Путин уважал его как президента.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине. Он также в очередной раз заявил, что войны бы не было, будь он президентом раньше. И что считает войну в Украине такой, которой можно было избежать, если бы он возглавлял США на момент ее начала.

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