"Я не имею никакого отношения": Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского в том, что Россия напала на Украину

Война между Россией и Украиной – это вина моего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Не моя.

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Такое очередное заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Политик также подчеркнул, что он не имеет к этой войне никакого отношения.

"Война между Россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда и в течение четырех лет своего срока не имел проблем с предотвращением этого. Президент Путин и все остальные уважали меня", – написал Трамп.

Отдельно, заглавными буквами, президент США подчеркнул, что не имеет ничего общего с этой войной. Но он "Усердно РАБОТАЕТ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЕ".

По мнению Дональда Трампа, если бы "президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, а так было со всех сторон", то этой ужасной войны никогда бы не произошло.

"Президент Зеленский и Джо Байден проделали ужасную работу, позволив этой пародии начаться. Было так много способов предотвратить его запуск. Но это прошлое. Теперь мы должны заставить это ОСТАНОВИТЬСЯ И БЫСТРО. ДА ГРУСТНО!" – резюмировал Трамп свое заявление.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп призвал Россию предпринять активные действия для прекращения войны в Украине. Он также в очередной раз заявил, что войны бы не было, будь он президентом раньше. И что считает войну в Украине такой, которой можно было избежать, если бы он возглавлял США на момент ее начала.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, продвигающий идею прекращения огня в войне РФ против Украины, назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Двойным ракетным ударом страна-агрессор убила 34 человека, более ста мирных жителей получили ранения. Американский лидер заявил, что "они совершили ошибку", но не указал, кого имеет в виду.

Ранее на очередное военное преступление России отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, назвав этот удар "трагическим напоминанием", почему президент Дональд Трамп якобы прилагает "столько усилий, чтобы покончить с войной и достичь устойчивого мира".

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