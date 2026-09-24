США и Китай теперь союзники? Трамп принимает Си Цзиньпина в Белом доме. Видео

В четверг, 24 сентября, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу КНР Си Цзиньпина, прибывшего в Вашингтон с государственным визитом. Несмотря на дружеский тон встречи, США и Китай остаются стратегическими конкурентами.

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Переговоры направлены на стабилизацию отношений между двумя государствами. О встрече лидеров сообщает международное СМИ Clash Report.

Трамп лично встретил Си Цзиньпина у автомобиля после его прибытия в Белый дом. Для китайского лидера это первый государственный визит в США за более чем десять лет.

В ходе встречи американский президент заявил, что стороны намерены сосредоточиться, в частности, на вопросах безопасности, технологий и развития сверхмощного искусственного интеллекта.

"Решения, которые мы принимаем в этих сферах сегодня, могут способствовать миру и процветанию на долгие десятилетия вперед", — заявил Трамп.

Си Цзиньпин, со своей стороны, подчеркнул необходимость развития сотрудничества между двумя странами.

"И Китай, и Соединённые Штаты — великие страны, а китайский и американский народы — великие народы", — сказал глава КНР.

Он также объяснил цель своего визита в Вашингтон.

"Я посещаю Соединённые Штаты по приглашению президента Трампа, чтобы укреплять нашу дружбу, расширять сотрудничество и способствовать благополучию обоих наших народов", — заявил Си Цзиньпин.

Трамп, в свою очередь, поблагодарил китайского лидера за визит и назвал его историческим.

"Как наши народы работали вместе, чтобы победить в той войне, так и президент Си и я продолжим работать вместе, чтобы создать лучшее будущее для обеих наших стран", — сказал президент США.

В ходе переговоров Си Цзиньпин отдельно подчеркнул необходимость сотрудничества США и Китая в сфере искусственного интеллекта. Ведь оба государства обладают возможностями и несут ответственность за развитие ИИ таким образом, чтобы он приносил пользу людям и оставался под контролем человека.

"У нас обоих есть возможности и ответственность развивать ИИ и управлять им во благо, гарантируя, что развитие ИИ всегда находится под контролем человека и служит благополучию людей", – заявил Си Цзиньпин.

Еще одним важным пунктом стала безопасность. Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны избегать конфликтов и противостояния, а их военные должны поддерживать регулярный диалог.

"Китай и Соединённые Штаты должны придерживаться принципа отсутствия конфликта и противостояния между нами", — подчеркнул он.

О чём будут говорить Трамп и Си Цзиньпин

Одним из ключевых вопросов переговоров является торговля. США и Китай договорились продлить действующее "торговое перемирие" до января, что дает сторонам дополнительное время для переговоров о более широком экономическом соглашении.

Отдельно лидеры должны обсудить развитие искусственного интеллекта и технологическое соперничество. Также среди чувствительных тем — ситуация вокруг Тайваня и война в Иране.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина у трапа самолета на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Для китайского лидера устроили церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, флагами и гимнами двух стран, а над базой пролетели два бомбардировщика B-1.

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