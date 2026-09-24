Красная дорожка и "острые" вопросы: как Трамп встречал Си Цзиньпина и какое послание обещал передать от Зеленского

Президент США Дональд Трамп лично встретил лидера Китая Си Цзиньпина у трапа самолета на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Для китайского лидера устроили церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, флагами и гимнами двух стран, а над базой пролетели два бомбардировщика B-1.

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OBOZ.UA собрал основные детали встречи лидеров США и Китая. Обычно президент США принимает иностранных лидеров в Белом доме, поэтому личная встреча Трампа с Си после приземления самолета стала необычным дипломатическим жестом. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский попросил Трампа во время разговора с китайским лидером призвать его повлиять на главу РФ Владимира Путина, чтобы тот пошел на завершение войны.

Как Трамп встречал Си Цзиньпина

Си Цзиньпин прибыл в Вашингтон в ночь на 24 сентября по киевскому времени. Трамп лично подошел к трапу самолета после его приземления на авиабазе Эндрюс, расположенной недалеко от американской столицы.

Такой формат встречи для президентов США является нетипичным. Обычно иностранных лидеров принимают в Белом доме, тогда как визиты на военную базу для личной встречи у самолета в последние десятилетия стали скорее исключением.

На этот раз церемония была максимально торжественной. Для Си развернули необычайно длинный красный ковер, который СМИ сравнили с подобным приёмом для российского диктатора Владимира Путина во время его высадки на Аляске. Также был выставлен почетный караул из представителей различных родов войск, вывешены флаги США и Китая, а также прозвучали гимны обоих государств. Кроме того, над авиабазой пролетели два бомбардировщика B-1.

О чем будут говорить Трамп и Си

Одной из ключевых тем переговоров остается торговля. На фоне визита Си министр финансов США Скотт Бессент заявил о продлении торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином до января 2027 года.

В рамках достигнутых договоренностей страны согласились снизить пошлины и воздержаться от введения новых торговых ограничений. В то же время , по оценкам ряда мировых СМИ, крупных прорывов от саммита не ожидается.

Среди других вопросов, которые могут обсуждать лидеры двух стран, — искусственный интеллект, Тайвань и отношения Китая с Ираном. В частности, Вашингтон и Пекин обсуждают создание канала связи для сообщений об опасных инцидентах, связанных с искусственным интеллектом.

Тайвань также остается одним из самых сложных вопросов. Китай может потребовать от Трампа прекратить продажу оружия Тайваню, а взамен предложить помощь в оказании давления на Иран.

Основные вопросы Трамп и Си должны более подробно обсудить в четверг после церемонии встречи в Белом доме и смотра войск. После этого они примут участие в торжественном ужине, на который приглашены топ-менеджеры технологической отрасли, в частности Дженсен Хуанг из Nvidia и Илон Маск из SpaceX.

25 сентября Си Цзиньпин вместе с женой должен вернуться в Белый дом на частное чаепитие с супругами Трампами. После этого они планируют посетить Национальный архив в Вашингтоне и ознакомиться с историческими документами, отражающими отношения между двумя странами.

Какое послание Зеленского должен передать Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа во время переговоров с Си Цзиньпином призвать китайского лидера оказать влияние на Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение войны или хотя бы предпринял шаги к деэскалации.

Зеленский отметил, что среди возможных шагов могут быть договоренности по энергетике и зерну. По его словам, такие решения могли бы показать, действительно ли Россия готова двигаться к завершению войны.

Украинский президент добавил, что Трамп пообещал передать это сообщение Си Цзиньпину.

Сам китайский лидер в письменном сообщении подчеркнул: "Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами, а не врагами".

Чем встреча Си отличалась от обычного протокола

Личная встреча Трампа с Си на авиабазе стала необычной из-за традиционного строгого дипломатического протокола США. Для сравнения: в феврале 2025 года Трамп встречал Владимира Зеленского у входа в Западное крыло Белого дома, а в апреле этого года короля Чарльза III принимали у Южного портика резиденции.

В 1962 году Джон Кеннеди лично встречал нескольких иностранных лидеров в аэропортах Вашингтона, в частности президента Кот-д'Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи.

В новейшей истории президентов США также встречали в аэропорту недалеко от столицы Пап Римских. Джордж Буш-младший приветствовал Бенедикта XVI на авиабазе Эндрюс в 2008 году, а Барак Обама — Папу Франциска там же в 2015-м.

Трамп, в свою очередь, во время встречи с Си стремился воссоздать торжественность, с которой китайская сторона принимала его во время визита в Китай в начале этого года. Тогда для самолета Air Force One в Пекине расстелили красную дорожку, хотя Си лично не встречал Трампа в аэропорту.

Напомним, одним из ключевых вопросов предстоящих переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина может стать поставка США оружия Тайваню. Пекин планировал потребовать от Вашингтона прекратить как новые продажи вооружений Тайбэю, так и поставки уже заказанного оружия.

Как писал OBOZ.UA, 23 сентября посол Китая в США Се Фэн назвал четыре вопроса, которые Пекин считает принципиальными в преддверии саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Среди них — Тайвань, демократия и права человека, пути и системы развития, а также права на развитие.

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