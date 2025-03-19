Трамп хочет завершить войну в Украине раз и навсегда – Белый дом

Администрация американского президента Дональда Трампа сделала заявление по поводу его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечается, широкомасштабного вторжения РФ в Украину "никогда бы не было, если бы президент Трамп был главой государства".

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Заявление обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она добавила, что американский лидер "хочет закончить войну".

"Президент Трамп обсудил с президентом Зеленским в это утро необходимость привести Украину и Россию к общему знаменателю. И президент Трамп несколько раз отметил, что ценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы направить на другие цели", – рассказала представитель Белого дома.

"Этот ужасный конфликт никогда не начался, если бы президент Трамп был главой государства в то время. Он хочет закончить его раз и навсегда", – добавила Кэролайн Ливитт.

Рассказала о диалоге президентов Кэролайн Ливитт очень кратко – двумя вышеприведенными фразами. Она также назвала разговор Трампа и Зеленского "фантастическим". Чуть больше деталей было предоставлено спикером Белого дома в ответах на конкретные вопросы.

В частности, по словам Ливитт, Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, то "это будет лучшим средством защиты инфраструктуры".

Также стало известно, что украинский лидер Зеленский запросил у США помощь в виде систем ПВО, включая Patriot. В ответ Трамп пообещал "проверить, что сейчас доступно" и заявил, что США и дальше будут оказывать Украине помощь, "включая разведданные".

"Мы еще никогда не были так близки к миру. Трамп решительно настроен навсегда завершить войну в Украине", – резюмировала Кэролайн Ливитт.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 19 марта, президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам американского лидера, она была "очень хорошей".

Разговор касался, в первую очередь, переговоров США и РФ. Напомним, что 18 марта Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По его результату РФ отвергла идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись лишь не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Трамп и Путин договорились продолжать "технические переговоры" по поводу прекращения огня на море и в дальнейшем полного прекращения огня и устойчивого мира. Кроме того, есть договоренность об обмене пленными по формуле 175 на 175.

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