Трамп дал благословение: Конгресс США начинает работу над новыми санкциями против России, – сенатор Грэм

Конгресс США будет продвигать законопроект об усилении санкций против России, одобренный подавляющим большинством обеих партий, "с благословения" президента Дональда Трампа. Дополнительное экономическое давление предоставит больше инструментов, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров и закончить войну против Украины.

Видео дня

Об этом 17 ноября заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он написал в X (Twitter), что очень рад этому факту.

Грэм объяснил, что законопроект позволит американскому президенту водить вторичные санкции и пошлины против государств, покупающих дешевые нефть и газ из РФ, тем самым поддерживая военную машину Путина.

Трамп получит "больше гибкости и полномочий", чтобы подтолкнуть Путина к переговорам.

"Я ценю мощную двухпартийную поддержку этого законопроекта как в Палате представителей, так и в Сенате", – отметил политик.

Он заверил, что санкции Вашингтона против "Роснефти" и "Лукойла" уже сыграли большую роль. Новый проект закона "продолжит движение к тому, чтобы положить конец этой войне достойно, справедливо и раз и навсегда".

Что предшествовало

Трамп 16 ноября заявил, что готов поддержать законопроект о дополнительном экономическом давлении, направленном на Россию.

Ранее республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь подготовили закон, предусматривающий введение 500% пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Инициатива была представлена весной 2025 года, ее поддерживали более 80 сенаторов из 100.

Законопроект отложили, поскольку Вашингтон вел диалог с Москвой, а 15 августа на Аляске Трамп провел личную встречу с Путиным. Санкции против "Роснефти" и "Лукойла", введенные Соединенными Штатами 22 октября, стали сигналом того, что Трамп и его администрация разочарованы отсутствием уступок со стороны Кремля.

Как писал OBOZ.UA, в начале ноября Европейский Союз анонсировал подготовку 20-го пакета санкций против Российской Федерации. Ограничения также коснутся режима беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!