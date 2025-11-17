Трамп готовит новый пакет наказаний: под санкции могут попасть все, кто торгует с РФ

Республиканцы в США готовят законопроект, который предусматривает строгие санкции против любой страны, продолжающей торговать с Россией. В перечень потенциальных подсанкционных государств могут добавить и Иран, решение примут во время доработки документа.

Об этом сообщает Reuters. По словам президента США Дональда Трампа, инициатива возникла именно с его подачи.

Она должна стать следующим этапом американской стратегии сдерживания России, которая продолжает войну против Украины и пытается обходить действующие западные санкции через сотрудничество с отдельными государствами. Трамп подчеркнул, что документ направлен не только на отдельные компании или технологический сектор, а на целое государство-партнера — любую страну, которая в дальнейшем торгует с РФ.

В случае принятия это будет означать, что любые экономические связи с Москвой автоматически будут угрожать стране вторичными санкциями со стороны Вашингтона. Такие ограничения могут включать:

блокирование доступа к американским финансовым рынкам;

запрет на транзакции в долларах;

ограничения на импорт и экспорт;

наказание для компаний, сотрудничающих с российскими структурами.

Отдельно Трамп уточнил, что законодатели рассматривают вопрос о включении Ирана в перечень стран, на которые могут распространяться новые ограничения. В Белом доме подчеркнули, что решение по Тегерану примут во время окончательной доработки законопроекта.

Иран, который имеет тесные военно-технические связи с Россией, уже находится под действием ряда санкций США, но их дальнейшее ужесточение может существенно повлиять на способность Тегерана поддерживать Москву. Разработка такого законопроекта свидетельствует о намерении США фактически создать глобальный барьер для экономического сотрудничества с Россией.

Многие страны, в частности в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, продолжают поддерживать торговые и энергетические связи с РФ, что позволяет Москве частично компенсировать потери от западных санкций. Новый американский документ может существенно изменить эту картину.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на танкерах в мировых океанах сейчас накоплен миллиард баррелей нефти. При этом непропорционально большое ее количество происходит из стран, которые подпадают под санкции, в частности, из России. Это связано с тем, что более жесткие западные санкции усложнили торговлю и выгрузку такой нефти.

