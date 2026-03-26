"Трамп четко дал понять": Госдеп США выделяет $25 млн на возвращение депортированных Россией украинских детей
США запускают первую комплексную программу поиска, возвращения и реинтеграции украинских детей, насильно переселенных на контролируемые Россией территории. Вашингтон готов выделить на это 25 миллионов долларов.
"Государственный департамент продолжает поддерживать усилия президента Дональда Трампа по установлению прочного мира и процветания в Украине через новые программы помощи", – сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Пресс-служба добавила, что финансирование предусмотрено для двух основных типов программ:
- во-первых, оно поможет идентифицировать и найти детей и молодежь, принудительно перемещенных из дома, "что является важным шагом в поддержке дипломатических и других усилий по содействию их возвращению".
- во-вторых, оно поддержит правительство Украины и "доверенных местных партнеров" в обеспечении детей, которые вернулись, заботой и поддержкой для восстановления их нормальной жизни.
"Президент Трамп четко дал понять, что трагическое кровопролитие в Украине должно прекратиться, и его администрация остается полностью преданной делу обеспечения прочного мира", – подчеркнули в Госдепе.
С американскими дипломатами встретилась Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская подтвердила запуск программы по итогам встречи с и.о. заместителя госсекретаря по вопросам зарубежной помощи, гуманитарных дел и религиозных свобод Джереми Льюином и помощником госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом.
Как отмечается на сайте Офиса президента, речь идет о комплексных мерах: от поиска до возвращения и реинтеграции детей, которых похитила Россия.
Зеленская добавила, что (по состоянию на март) с помощью инициативы Bring Kids Back UA в Украину удалось вернуть уже 2048 несовершеннолетних, незаконно депортированных агрессором.
"Однако тысячи все еще в российском плену, оторванные от близких, без связи, без правдивой информации, в атмосфере запугивания и обмана. Только сотрудничество всех неравнодушных, а также усилия Международной коалиции за возвращение украинских детей, могут ускорить спасение и справедливость", – подчеркнула первая леди.
Как писал OBOZ.UA:
– Российские энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" причастны к системному вывозу детей с оккупированных территорий Украины, а также к идеологической обработке несовершеннолетних украинцев. Корпорации и их дочерние структуры, включая профсоюзы, оплачивали транспортные и некоторые другие расходы.
– Недавно трое лиц, причастных к депортации 213 украинских детей с Донбасса в Россию, получили подозрения от Офиса генерального прокурора. Следствие установило, что вывоз детей был заранее спланированной операцией, а не эвакуацией.
