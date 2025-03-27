Тотальная 100-процентная система защиты украинского неба: Зеленский рассказал о гарантиях безопасности, ожидаемых от США

Украина еще не обсуждала с США, что они смогут дать гарантии безопасности. Однако для нее, прежде всего, важна противовоздушная оборона, а именно стопроцентная защита украинского неба.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский 27 марта во время пресс-конференции в Париже после саммита "коалиции желающих". По его словам, в присутствии США зависит и количество европейских партнеров.

"У нас будет больше контингента, если США будут поддерживать", – сказал Зеленский.

Он добавил, что из США еще не обсуждалось, какие гарантии безопасности они смогут предоставить.

"Что будут готовы дать США? У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что мы этого еще не обсуждали с ними. Для меня важно, это я с Трампом обсуждал, я ему сказал, что для нас важны системы ПВО. Но не одноразовое решение, а постоянная действующая система тотальной, полностью стопроцентной защиты украинского неба", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, "никакого формата переговоров" он не боится, но российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам, ведь "хочет войны".

"Путин желает войны. Что может человек, желающий войны, сказать на переговорах о мире? Я не тот человек, который будет молчать или глотать его нарративы. Для меня они динозавры, желающие нас съесть", – сказал украинский лидер.

Он также добавил, что от американских партнеров Киеву требуется шанс дипломатично закончить войну.

"Что нам нужно от Америки? Нам важно, чтобы Украина была в сильной позиции на этих переговорах, чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами. Иметь справедливый мир, постоянный мир, чтобы завтра снова не было войны. Я хочу этих гарантий от соединенных штатов", – объяснил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже прошел саммит "коалиции желающих". На нем обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель ВСУ и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. По его словам, речь идет о силах, которые будут оказывать долгосрочную поддержку и выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной агрессии РФ.

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