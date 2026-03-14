В России запустили масштабную сеть фейков о конфликте Украины и Венгрии: о чем узнали медиа

В России стартовала новая кампания дезинформации от сети "Матрешка", эксплуатируя тему украинско-венгерского противостояния. Фейковые видеоролики под логотипами западных изданий распространяют в соцсетях несколько взаимосвязанных нарративов.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании The Insider. В кампанию "втянули" даже одного из иностранных лидеров.

Какие именно публиковали фейки

В одном из таких роликов французский президент Эммануэль Макрон якобы испытывает давление со стороны своего окружения из-за поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Видео с логотипом телеканала RFI цитирует политолога Bruno Perreault (которое было создано искажением фамилии реального французского политолога Бруно Перро).

"Неудивительно, что в Елисейском дворце раздаются голоса с требованием дистанцироваться от токсичного дерева", — говорится в описании ролика.

Там также говорится о том, что, если Макрон не отдалится от украинского президента, за ним закрепится образ "европейца–вечного терпилы, на которого может кричать и которого может оскорблять любой городской сумасшедший".

Другой фейковый ролик — о якобы аресте во Франции украинского беженца Дениса Миколайчука, который собирался бросить самодельное взрывное устройство на территорию венгерского посольства в Париже. Там утверждалось, что полицейские отпустили его через 10 часов, поскольку не смогли доказать, что он принес взрывчатку с собой, а не нашел ее возле посольства. Однако этого инцидента не было.

Еще один фейк касается правозащитников Human Rights Watch, которые якобы фиксировалиболее тысячи нападений украинских беженцев на венгерских граждан во Франции, Греции, Германии, Италии и других странах. В видео с логотипами Euronews и HRW рассказывается, что команда якобы обратилась в украинский МИД с призывом остановить преступления, но министр иностранных дел Андрей Сибига назвал это российской дезинформацией.

Также фейковый ролик с логотипом американского Института изучения войны (ISW) рассказывает о том, что якобы угрозы Киева в сторону Будапешта вредят репутации Зеленского среди европейских лидеров.

"Угрожая одному представителю Евросоюза, Зеленский угрожает всему Евросоюзу", — говорит в ролике несуществующий "аналитик" Брайан Боддока.

Последний фейк рассказывает о том, что Владимир Зеленский якобы оскорбил венгров, назвав их "отсталыми". В видео с логотипами агентства Reuters и Politico утверждается, что в одном из интервью Зеленский якобы сказал, что"только отсталые могли выбирать и поддерживать Орбана". А сама фраза якобы была удалена во время редактуры перед ее публикацией.

Что такое "Матрешка"

В материале отмечается, что "Матрешка" — это российская операция по массовому распространению фейков через ботов и анонимных площадок. Она должна создавать искусственный информационный шум и манипулировать информацией: как в России, так и за рубежом.

Сам механизм операции работает в два этапа. Первый — создание большого количества фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимых СМИ или аналитических центров. Они генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи, в зависимости от направления работы.

Второй – одновременная публикация одинакового контента в Twitter, Telegram, BlueSky и других закрытых чатах. Для убедительности, боты используют логотипы известных западных СМИ и правозащитных структур.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Венгрии российские пропагандисты запустили волну дезинформации, используя фейковые изображения украинских инкассаторов. Фото, созданные искусственным интеллектом, активно распространялись в соцсетях, набирая десятки тысяч реакций от ботов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!