'Только эти разговоры приведут нас к миру': в Госдепе прокомментировали переговоры между США и РФ в Эр-Рияде

В Государственном департаменте США высказались о переговорах, которые прошли в Саудовской Аравии между Вашингтоном и Москвой, а также о переговорах Украины и США. Там отметили, что эти разговоры и встречи – единственное, что приведет к установлению мира.

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Об этом во время брифинга в понедельник, 24 марта, сказала спикер Госдепа США Темми Брюс. По ее словам, представители РФ и США в Эр-Рияде говорили о моратории на удары в Черном море.

"Цель – полностью восстановить мирную торговую деятельность в Черном море", – отметила Брюс.

Говоря о переговорах в Саудовской Аравии в целом, она подчеркнула, что они являются единственным путем к миру в Украине.

"И единственное, что приведет нас к этому, — это разговоры, которые ведутся, технические обсуждения, которые сейчас идут в Саудовской Аравии, разговоры между президентами, маневры, переговоры и дипломатические беседы. Это единственное, о чем мы думаем, когда говорим о следующем дне", — пояснила представительница Госдепа.

Она также добавила, что только после полного прекращения огня между Россией и Украиной можно будет обсудить разногласия сторон и "что будет потом, когда дело дойдет до крепкого мира".

По словам Брюс, Украина и Россия сейчас близки к полному прекращению огня, как никогда раньше.

"Мы работаем только над одним – над прекращением огня. Мне нечего сказать о том, что наступит после прекращения огня, которое должно проявиться в полной мере. И мы близки к этому. Вот что интересно. Мы никогда не были так близки к полному прекращению огня", – сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что США хотят помочь Украине и России заключить соглашение.

Напомним: 24 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся новый раунд переговоров между США и Россией – он длился более 12 часов. Американская делегация планировала добиться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, США и Украина планируют провести еще один раунд переговоров по завершении контактов между американскими и российскими делегациями. Так, ожидаются отдельные переговоры между США и Украиной, где будут обсуждаться конкретные аспекты безопасности.

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