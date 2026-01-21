Тимошенко заявила, что подаст заявление на детективов НАБУ и прокуроров САП

Народный депутат Юлия Тимошенко подаст заявление в правоохранительные органы на действия детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По ее словам, они совершили преступление, сознательно привлекая к ответственности невиновного человека и фальсифицируя доказательства.

Об этом Тимошенко заявила во вторник, 21 января.

"Мы до последнего надеялись, что суд вынесет справедливое решение, услышав наши неопровержимые доказательства незаконности всех действий НАБУ и САП", – сказала лидер партии.

Тимошенко в очередной раз заявила, что доказательства по делу сфальсифицированы, а само дело – это политическая расправа с оппозицией.

"К сожалению, в современной Украине продолжаются расправы над оппозицией. Грязные, сфальсифицированные. Но все понимают, кто здесь преступники, а кто люди, которые много лет защищают интересы страны", – уверена экс-премьер.

Юлия Тимошенко также отметила, что сторона защиты не согласна с вынесенным судом решением и будет подавать апелляцию.

"Мы убеждены, что никаких оснований для наложения ареста на средства и имущество нет, и мы будем обжаловать это в апелляционном порядке", – резюмировала лидер "Батькивщины".