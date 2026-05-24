'Террор против гражданских – это отчаяние': лидеры ЕС отреагировали на новую атаку РФ, Киеву обещают усиление ПВО

Лидеры Европейского Союза отреагировали на новую массированную атаку России по Украине. Политики осудили удары по гражданским целям и использование "Орешника". В ЕС заявили о необходимости дальнейшей поддержки Украины, в частности в сфере усиления систем противовоздушной обороны.

На странице в Х президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что массированный удар России демонстрирует "жестокость Кремля" и пренебрежение к человеческой жизни и мирным переговорам. Она подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать Украину на пути к усилению ее систем ПВО.

"Массированное нападение России на Украину прошлой ночью демонстрирует жестокость Кремля и его пренебрежение как к человеческой жизни, так и к мирным переговорам. Террор против гражданского населения – это не сила. Это отчаяние. Мы твердо стоим на стороне Украины и предоставляем ей дальнейшую поддержку на пути к усилению ее систем противовоздушной обороны", – говорится в заметке президента ЕК.

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что правительство страны осуждает использование ракетного комплекса "Орешник". Политик подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"В ночь на День Святого Духа Россия нанесла массированные удары по гражданским целям в Украине. Во время этого снова был применен ракетный комплекс "Орешник". Федеральное правительство решительно осуждает эту безрассудную эскалацию. Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины", – написал Мерц в Х.

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон на странице в Х заявил, что использование баллистической ракеты "Орешник" свидетельствует о "тупике агрессивной войны России". Как и немецкий коллега, Макрон добавил, что Франция продолжит поддерживать Украину и работать над достижением справедливого и прочного мира.

"Российские удары продолжаются, как это произошло и этой ночью, по гражданским целям в Украине. Франция осуждает эту атаку и использование баллистической ракеты "Орешник", что, прежде всего, сигнализирует о своеобразном стремительном порыве и тупике агрессивной войны России. Наша решимость продолжать поддерживать Украину, делать все возможное для справедливого и прочного мира, а также укреплять безопасность Европы только усиливается", – говорится в заметке французского лидера.

Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия "зашла в тупик на поле боя", поэтому намеренно атакует центры украинских городов. Она назвала тактикой запугивания использование ракеты "Орешник".

Кроме того, дипломат анонсировала, что на следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят усиление международного давления на Россию.

"Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это ужасные акты террора, направленные на уничтожение как можно большего количества мирных жителей. Сообщается, что использование Москвой баллистических ракет средней дальности "Орешник" – систем, предназначенных для переноса ядерных боеголовок – является политической тактикой запугивания и безрассудным маневром на грани ядерного оружия. На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию", – подчеркнула она.

Анита Орбан

Заместитель премьер-министра Венгрии Анита Орбан назвала ночной удар по Киеву "ужасным напоминанием о человеческой цене войны". Она подчеркнула, что мирные жители не должны просыпаться от взрывов, ракет и беспилотников. Также она выразила поддержку пострадавшим.

"Жестокое ночное нападение России на Киев – это еще одно ужасное напоминание о человеческой цене этой войны. Мирное население никогда не должно просыпаться от ракет, беспилотников, взрывов и страха за свою жизнь. Разрушенные дома, разбитые семьи, убитые и раненые невинные люди – это неприемлемо. Мы решительно осуждаем нападение и поддерживаем жертв и народ Украины", – говорится в заметке Орбан.

Напомним, Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

