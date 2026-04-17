Украина резко отреагировала на очередные заявления российской стороны по истории во время заседания Совета Безопасности ООН. Украинский дипломат Андрей Мельник публично опроверг распространенные российские исторические нарративы.

Его выступление вызвало широкий резонанс из-за жестких формулировок и исторических параллелей. Соответствующее видео выступления он опубликовал в соцсети Х.

Во время заседания Мельник заявил, что российская делегация в очередной раз продвигает тезис о якобы "историческом единстве" украинцев и россиян и искаженные трактовки истории Киевской Руси.

В ответ дипломат подчеркнул, что Киев в XII веке был одним из крупнейших и самых влиятельных центров средневековой Европы, тогда как территория будущей Москвы, по его словам, была малозаселенной болотистой местностью.

"В начале 12 века Киев был столицей крупнейшего и одного из самых могущественных государств средневековой Европы. В те времена территория современной Москвы была не что иное, как болото, где квакали только лягушки", – сказал он.

Дипломат также напомнил о первых упоминаниях Москвы в исторических источниках.

"Именно в 1147 году впервые упоминается крошечное поселение на краю неполитического мира, которое впоследствии превратится в Москву", - добавил он.

Отдельно Мельник вспомнил исторические события, в частности ограбление Киева в 1169 году, назвав их примером насильственных практик того времени.

"Именно Андрей Боголюбский, правитель Владимиро-Суздальской Руси, ограбил Киев в 1169 году, убил его граждан и ограбил городские сокровища с яростью, которая напоминает варварские разграбления Древнего Рима", – подчеркнул он.

В своем выступлении дипломат заявил, что современная Россия продолжает политику агрессии против Украины, вспомнив полномасштабную войну, обстрелы Киева и разрушения гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что украинцы не нуждаются в "искаженных исторических лекциях" о мнимом единстве.

"Именно Москва предала Киев. Именно Москва продолжает ту же жестокую политику и по сей день, бомбардируя Киев, разрушая наши Златоверхие церкви, насилуя и убивая мирных жителей", – сказал он.

В конце выступления дипломат подчеркнул историческую преемственность украинской государственности.

"В колыбели украинской государственности Киев стоял непоколебимо более тысячи лет и будет стоять еще тысячу. Он будет процветать, будет непокоренным, и России не удастся его покорить", – заверил Мельник.

Завершая обращение, Мельник перешел на русский язык и обратился к представителям РФ с резким заявлением.

"Закончен бал, потухли свечи. Бери шинель, иди домой!" – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация все активнее проповедует исторические мифы как "истину", пытаясь выдумками объяснить свою агрессивную политику. Кроме того, что такое искажение истории не проходит испытания фактами, россияне сами часто меняют собственные утверждения.

Владлен Мараев заявил, что практически все тезисы Владимира Путина являются "мифологическим конструктом", который не соответствует реальным историческим фактам. При этом власти РФ пользуются слабой осведомленностью международной аудитории, продвигая свою пропаганду в массы.

