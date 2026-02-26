'Мифическое видение': историк рассказал об исторических нарративах Путина, которыми он хочет оправдать собственное безумие

Российский диктатор Владимир Путин системно продвигает мифическое видение истории, которое не имеет ничего общего с научными фактами, используя это для оправдания своей политики. Такие нарративы формируют искаженное восприятие событий в мире и затрудняют борьбу с пропагандой.

Об этом рассказал историк, автор и ведущий канала История Без Мифов Владлен Мараев в интервью проекту шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия".

По словам историка, практически все тезисы Путина являются "мифологическим конструктом", не соответствующим реальным историческим фактам. В частности, диктатор опирается почти исключительно на летопись "Повесть временных лет", хотя это лишь один из многих источников, который историки уже более двух веков критически анализируют и не считают безальтернативным или абсолютно достоверным.

"Практически все, что они транслируют – это является таким мифологическим конструктом, который к реальной истории, к реальности не имеет практически никакого отношения", – подчеркнул Мараев.

Он отметил, что показательным примером стал разговор Путина с американским журналистом Такер Карлсон, во время которого российский диктатор фактически читал лекцию о псевдоистории, "от которой тот просто уже устал".

Мараев также обратил внимание, что повторное назначение Владимира Мединского руководителем российской переговорной группы свидетельствует не столько о готовности Москвы к реальным договоренностям, сколько о намерении и в дальнейшем транслировать идеологические и псевдоисторические нарративы.

"Да, проповедовать абсолютно мифическое видение истории. Вот у Путина, например, судя по его интервью Карлсону, это взгляд на средневековые времена ориентирован исключительно на повесть временных лет. То есть на тот источник, который, во-первых, далеко не единственный письменный источник, сохранившийся с тех времен, во-вторых, источник, который уже более 200 лет историки анализируют, изучают, критикуют, отрицают, где-то подтверждают почему-то, но в любом случае ни один вменяемый историк не скажет, что Повесть временных лет – это стопроцентно достоверный источник и безальтернативный источник, ни в коем случае", – отметил историк.

Владлен Мараев подчеркнул, что российские власти активно пользуются слабой осведомленностью международной аудитории с историей Украины.

"И он пользуется чем? Ну, не только Путина, но и все российское руководство. Тем, что мир же не знает нашу историю. В основном разные страны и своей той истории не очень знают... И поэтому манипулировать очень просто. Когда вам рассказывают об истории каких-то других стран, о которых вы в лучшем случае знаете только названия, что есть такие страны. Ну, есть там Россия, есть там Украина, они воюют", – объяснил Мараев.

Через крупные медийные платформы с миллионными аудиториями Кремль пытается первым сформировать рамку восприятия событий, которую потом очень сложно изменить. Именно поэтому работа с такими аудиториями требует значительных усилий, ведь начальное представление, навязанное пропагандой, закрепляется надолго, подчеркнул историк.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на заявления Кремля и назвал их "историческим дерьмом", на которое не собирается тратить время. Он подчеркнул, что для завершения войны не нужна "псевдоистория" Путина.

