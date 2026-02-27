'Преступления и грабеж': историк развенчал популярные мифы Кремля. Видео

Российская Федерация все активнее проповедует исторические мифы как "истину", пытаясь выдумками объяснить свою агрессивную политику. Кроме того, что такое искажение истории не проходит испытания фактами, россияне сами же часто меняют собственные утверждения.

На это обратил внимание историк Владлен Мараев, автор и ведущий канала "История Без Мифов". Он дал интервью шеф-редактору OBOZ.UA Оресту Сохару. Видео этого разговора опубликовано на YouTube-канале "Орестократия".

Россия "передумала" относительно причин войны против Украины

Сохар отметил, что россияне часто запускают мифы, а потом они сами разрушаются. К примеру, так было с "зелеными человечками" в Крыму в начале оккупации полуострова. Также показательным является обращение кремлевского диктатора Владимира Путина, обнародованное 24 февраля 2022 года. Когда захватчики начали широкомасштабное наступление, Путин утверждал, что "ничего захватывать они не будут", а только снимут якобы националистическое руководство Украины.

Мараев согласился с этим. "Действительно, он (глава Кремля. – Ред.) 24 февраля тогда заявил, что "мы не собираемся ничего присоединять, захватывать, оккупировать". Но потом, очень скоро, они сменили нарратив на то, что "мы ничего, мол, не захватываем – это и были наши земли". То есть, мол, "это вы оккупанты наших территорий, это вы их себе раньше несправедливо, незаконно получили, и мы просто их себе возвращаем обратно, восстанавливая справедливость", – пересказал историк тезисы, которыми агрессор объяснял большую войну.

Эксперт сказал, что даже не стоит объяснять абсурдность этих оправданий.

"Как по мне, это настолько примитивно и настолько безвкусно вообще, что любой, кто хотя бы что-то слышал о... Я не хочу сейчас о международном праве говорить, но о том факте, что между собой разные государства подписывают какие-то договоры, думаю, слышали все. И тот факт, что нынешние территории и границы Украины были признаны международным сообществом – всем, и в том числе Российской Федерацией, – я думаю, тоже все знают.

Так о каком возвращении каких-то своих территорий может идти речь? Это исключительное преступление и грабеж", – подчеркнул Мараев.

