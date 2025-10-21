'Текущая линия фронта должна стать отправной точкой переговоров': Зеленский и европейские лидеры выступили с заявлением

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими политиками выступил с заявлением по мирному урегулированию войны в Украине. В нем говорится о том, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров.

Видео дня

Об этом сообщается на сайте парламента. Лидеры стран Европы одобрительно отнеслись к позиции президента США Дональда Трампа немедленно прекратить огонь.

"Мы все едины в нашем стремлении к справедливому и длительному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа относительно немедленного прекращения боевых действий и того, что текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", – говорится в заявлении.

Дополняется...