'Технические возможности есть': в МИД сказали, кто должен контролировать выполнение режима прекращения огня

В Министерстве иностранных дел Украины сказали, что сейчас до конца не определено, как именно будет проходить мониторинг соблюдения режима прекращения огня. Киев считает, что контролировать это должны Соединенные Штаты Америки.

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Об этом сказал спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий на брифинге в четверг, 27 марта. По его словам, Вашингтон консолидировал переговоры по временной тишине, поэтому тоже должен нести ответственность.

"Вы знаете, что наша позиция, что в общем-то ответственность несут Соединенные Штаты, сторона, которая консолидировала эти договоренности о контроле за прекращением огня", – сказал спикер.

Он добавил, что технические возможности для того, чтобы мониторить и контролировать режим прекращения огня, есть. Кроме того, в этот процесс следует привлекать и третьи стороны.

"На сегодняшний день есть технические возможности контролировать режим прекращения огня. И обсуждается ряд других возможностей. Эта работа тоже находится в процессе", – подчеркнул спикер.

Накануне президент Владимир Зеленский сказал, что технические команды еще не определили, как мониторить выполнение договоренностей по поводу не нанесения ударов по энергетике и соблюдения тишины в море. По его словам, в ночь на 26 марта войска РФ не наносили ударов по нашей энергетике, но запустили сотни БПЛА и били по гражданским.

В Офисе президента рассказали, что во время переговоров в Саудовской Аравии Украина настаивала на запрещении ударов РФ по школам, больницам, жилым районам и другим социальным объектам. Однако российская делегация не захотела даже обсуждать вопрос о прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне заявили, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток. Началось перемирие якобы 18 марта.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта. Он также отметил, что заявления по итогам встреч делегации США с украинской и российской сторонами разнятся.

Американская сторона объявила, что США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях.

Однако заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что конкретных договоренностей по черноморской инициативе пока не достигнуто.

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