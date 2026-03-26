Германия вопреки предвыборным обещаниям канцлера Фридриха Мерца не будет передавать Вооруженным Силам Украины крылатые ракет Taurus. Такая позиция руководства ФРГ объясняется тем, что Украина уже имеет собственные дальнобойные ракеты, причем "значительно более эффективные", чем немецкие Taurus.

По крайней мере, так текущую позицию правительства ФРГ объясняет сам канцлер Мерц. Он также намекает, что немецким военным не хватает собственных запасов Taurus.

Украинское оружие лучше

Украина сейчас имеет собственное оружие большой дальности, "котороеона сама создала" и которое "значительно эффективнее, чем то относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые мы могли бы им передать", в частности, сказал Мерц. Он подчеркнул, что украинские оружейники "достигли гораздо, гораздо большего прогресса в технологии вооружения по сравнению с тем, что мы обсуждали (с Киевом, – OBOZ.UA), когда началась эта война".

Он добавил, что его предвыборное "предложение" поставки ракет Taurus Украине было выдвинуто в то время, когда он"предполагал, что Бундесвер имеет достаточное количество функциональных крылатых ракет Taurus, которые мы также можем поставить Украине".

Мерц не уточнил, какая по его мнению "значительно более эффективная" украинская ракета превосходит немецкую Taurus, но очевидно имеется в виду "Фламинго". К сожалению, украинским военным их до сих пор не хватает, и они не отказались бы от немецкой помощи.

О чем речь

Отметим, что Taurus – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. Фактически это немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Что предшествовало

Уже в прошлом году Фридрих Мерц заявлял, что был бы готов передать Силам обороны Украины немецкие Taurus. Но лишь при условии, что соответствующее решение поддержат и другие лидеры ЕС. Причем политик отмечал, что якобы придерживался такой позиции и раньше.

На самом деле, как сообщал OBOZ.UA, сразу после избрания на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может на него рассчитывать. Причем немецкий политик имел в виду именно поставку Украине дальнобойных ракет Taurus.

