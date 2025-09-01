'Там гибнут дети': министр обороны Польши предостерег партнеров от привыкания к войне в Украине

Привыкание к преступной агрессивной войне России против Украины может стать самой большой победой Кремля. Поддержка украинцев отвечает национальным интересам Польши и укрепляет ее собственную безопасность.

Об этом заявил министр национальной обороны Республики Польша Владислав Косиняк-Камыш. В понедельник, 1 августа, во время памятных мероприятий на Вестерплатте, посвященной 86-й годовщине начала Второй мировой, чиновник вспомнил о ситуации в Украине. PAP передает: церемония началась со звука сирен воздушной тревоги незадолго до 4:45 утра, поскольку именно в это время в 1939 году нацистская Германия напала на польский военный транзитный склад, расположенный на Гданьском полуострове.

Косиняк-Камыш призвал продолжать поддержку Киева

Несмотря на усталость, трудности и переживания, поляки не могут игнорировать войну, которая продолжается в Украине. "Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы", – напомнил министр.

Он подчеркнул, что привыкание к войне – это "худшая и самая большая победа Империи зла, которая снова смотрит с Востока".

"Каждый день, когда российская армия истощается в боях с украинской армией, это день, когда нам даются силы и возможности лучше подготовиться; это означает защитить польского солдата", – заявил Косиняк-Камыш.

Вице-премьер и министр национальной обороны отметил, что, кроме цивилизационных, человеческих и христианских причин поддержать Украину, есть еще одна: на карту поставлена безопасность Польши.

"Поддержка украинских солдат – это польский смысл существования, польские национальные интересы и польская безопасность", – подчеркнул он.

Как ранее писал OBOZ.UA, на полигоне "Новая Демба – Липа" в Польше возводят учебные объекты для польских и украинских военных. Строительством занимается Польша вместе с Норвегией в рамках взаимодействия НАТО.

