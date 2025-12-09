'Нет сомнений': Трамп заявил, что Россия находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. Видео

Страна-агрессор Россия сейчас находится в более сильной переговорной позиции, чем Украина. Вместе с тем Европа тоже имеет значительные проблемы, которые ей сложно урегулировать.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Politico. Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что войны в Украине не произошло бы, если бы он в то время был президентом.

Трамп заявил о преимуществе России на переговорах и раскритиковал Европу

В ходе разговора журналистка отметила, что команда Трампа постоянно обменивается различными проектами мирного соглашения между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, и спросила, какая страна сейчас имеет более сильную переговорную позицию:

"Здесь не может быть никаких сомнений: это Россия. Это гораздо большая страна, это война, которой никогда не должно было быть. Честно говоря, этого не произошло бы, если бы я был президентом, и этого не произошло бы в течение четырех лет. Я наблюдал за этим и подумал: "Ого, они здесь создадут проблемы", и это началось и, честно говоря, могло бы перерасти в третью мировую войну", – подчеркнул республиканец.

Также он предположил, что "сейчас этого, пожалуй, не произойдет" – и все благодаря тому, что он является президентом США.

"Я думаю, у вас было бы гораздо больше проблем, чем сейчас. Но теперь это большая проблема, это большая проблема для Европы, и они плохо с этим справляются", – подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, недавно президент США резко раскритиковал Европу. Он заявил, что она якобы движется "в плохом направлении" и ей нужно быть очень осторожной. Кроме того, глава Белого дома поделился статьей под названием "Импотентные европейцы могут только злиться, поскольку Трамп справедливо исключает их из сделки по Украине", автором которой является колумнист Доминик Грин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп также заявил, что война в Украине будет урегулирована. Он упомянул о восьми "завершенных" войнах и заявил, что его администрация занимается поиском "еще одного варианта урегулирования".

