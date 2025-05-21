Такое произошло впервые в истории: стали известны подробности встречи Зеленского с Папой Римским в день интронизации

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV в Ватикане в день интронизации стала исключением из правил. Ранее не было принято, чтобы понтифик в этот день принимал иностранных лидеров.

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Однако наш президент с первой леди были удостоены такой чести. Об этом в телеэфире рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило.

"Это было определенным исключением из правил. В первый день интронизации, после того, как Папа восходит на престол, до этого времени не было принято, чтобы принимали иностранных лидеров. По сути, это произошло впервые. Президент Украины с первой леди имел аудиенцию у Папы Римского, как первый глава иностранного государства, удостоенный такой чести", – сказал он.

Брусило добавил, что Ватикан хочет быть приобщен к мирным переговорам. Именно поэтому Зеленский решил осуществить этот визит.

"Это не была церемониальная часть, это были практические шаги для практических результатов", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Сейчас Ватикан рассматривают как одну из площадок, на которой можно проводить переговоры.

Напомним: Папа Римский Лев XIV 18 мая принял президента Владимира Зеленского в Ватикане. Глава украинского государства выразил благодарность Святому Престолу за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и РФ и заявил, что Киев готов к диалогу в любом формате.

Зеленский и Папа Римский обменялись подарками. Глава украинского государства передал понтифику икону Девы Марии с Младенцем Иисусом Христом на руках, написанную на фрагменте ящика из-под артиллерийских боеприпасов, привезенного из-под Изюма.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Ватикане состоялась интронизация Папы Римского Льва XIV. Новый понтифик появился на площади перед собором Святого Петра, чтобы поприветствовать верующих. Затем в сопровождении процессии кардиналов он вошел в базилику Святого Петра, где получил два символических дара, олицетворяющих его понтификат.

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