Свириденко подтвердила, что ее родной брат проживает за границей. Видео

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат Виталий Свириденко проживает за границей. Мужчина выехал из страны еще до начала войны.

Об этом премьер рассказала во время молитвенного завтрака в Киеве, сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что ранее Виталий Свириденко тоже был связан с политикой.

Свириденко уточнила, что ее брат выехал за границу еще до начала полномасштабного вторжения, а не во время него. На вопрос, правда ли, что он не вернулся в Украину, она подтвердила: "он проживает за границей".

Что известно о брате Юлии Свириденко

Виталий Свириденко был депутатом Черниговского облсовета от партии "Слуга народа". Ранее скандальный депутат Марьяна Безуглая отмечала, что брат премьера уехал учиться в Лондон и остался там. Согласно его декларации, в августе 2022 года он приобрел квартиру и земельный участок в Великобритании.

Напомним, в Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает ослабление ограничений на выезд за границу для определенной категории мужчин. Документ предлагает разрешить покидать страну тем, кто еще не достиг 25-летнего возраста и не подлежит призыву в текущем или следующем годах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявлял, что этически украинцами не могут называться те граждане Украины, которые выехали за границу во время войны, а за три года так и не вернулись. По его мнению, тот, кто хотел, уже давно находится на Родине.

