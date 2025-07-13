Выплаты при рождении ребенка и не только: Зеленский анонсировал обновление государственной поддержки граждан

В Украине в скором времени планируется обновление государственной поддержки граждан. В частности, будут пересмотрены выплаты при рождении ребенка и не только.

Видео дня

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Кабинета министров Денисом Шмыгалем. Он также отметил, что детали будут обнародованы правительством завтра.

"Подготовили обновление государственной поддержки наших людей. Готовится к утверждению модернизация выплат при рождении ребенка, а также поддержки матери в течение первых лет после рождения ребенка. Продолжается реализация инициативы по пакету школьника – почти 180 тыс. украинских семей в этом году получат средства от государства на подготовку детей к школе", – говорится в заявлении президента.

Кроме того, есть финансовая основа и для обеспечения бесплатного питания в школах Украины для детей с 1-го по 4-й классы, а также на прифронтовых территориях – всех детей с 1-го по последние классы. Президент подчеркнул, что как бы ни было сложно, чиновники находят ресурс для социально важных решений.

"Обсудили сегодня с Денисом Шмыгалем дальнейшие стратегические шаги. Должны реализовать все запланированные решения в поддержку и защиту предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия", – рассказал президент.

Он отметил, что важно провести аудит всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, договоренностей в поддержку энергетической и социальной устойчивости Украины.

"Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев. Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти", – резюмировал совещание с премьер-министром президент.

Напомним, недавно правительство анонсировало новую выплату для семей с детьми, идущих в первый класс – они смогут получить 5000 грн на подготовку ребенка к школе. Средства предназначены для детей, обучающихся офлайн, а получить их можно будет уже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. По словам главы государства, были приняты важные решения по производству дронов и реорганизации в оборонном секторе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!