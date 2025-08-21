'Свидетельствуют об отсутствии желания мирных переговоров': Франция осудила ночные российские удары по Украине

Париж решительно осудил очередные ночные российские удары по Украине. В министерстве иностранных дел Франции отметили, что такие действия страны-террориста"свидетельствуют об отсутствии желания мирных переговоров".

Видео дня

Об этом говорится в соответствующем заявлении дипломатического учреждения. В ведомстве отмечают, что хотя Россия заявляет о готовности к переговорам, она одновременно продолжает свои смертельные атаки на украинскую территорию, запуская 574 беспилотника и 40 ракет по жилым районам.

"Франция решительно осуждает российские удары, которые, в частности, поразили западную Украину в ночь с 20 на 21 августа. Пока, предварительно, погиб один человек и несколько десятков раненых во Львовской и Закарпатской областях", – говорится в заявлении МИД.

Дипломаты отмечают, что эти нападения, самые массовые за месяц, иллюстрируют отсутствие желания России серьезно участвовать в мирных переговорах. Также они в очередной раз демонстрируют необходимость прекратить убийства, а следовательно, необходимость поддерживать и усиливать давление на Россию.

"Франция подтверждает свою поддержку инициативы президента Трампа по справедливому и длительному миру и будет продолжать решительно работать вместе с Украиной и ее партнерами", – резюмировали в дипучреждении.

Напомним, что президент Венгрии Тамаш Шуйок выражал соболезнования раненым "в результате российского ракетного обстрела" города Мукачево, и впоследствии "передумал". Он убрал из своего сообщения в соцсетях упоминание о России и призвал к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия во время массированной атаки в ночь на 21 августа нанесла ракетный удар по Мукачево Закарпатской области. Под поражение попало предприятие, где изготавливают бытовые приборы. На месте поражения вспыхнул пожар, пострадали 19 человек.

Кроме того, страна-агрессор Россия в ночь на 21 августа осуществила по Львову комбинированную атаку ударными дронами и крылатыми ракетами с кассетными боевыми частями. Зафиксировано попадание в Железнодорожном районе города, погиб человек, еще три пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!