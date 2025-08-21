Президент Венгрии Тамаш Шуйок выражал соболезнования раненым "в результате российского ракетного обстрела" города Мукачево, но впоследствии "передумал". Он убрал из своего сообщения в соцсетях упоминание о России и призвал к миру.

Видео дня

Об этом сообщает венгерское издание Telex. Издание отмечает, что заявление президента Венгрии было опубликовано после масштабного ночного удара российских оккупантов по Украине.

"Я выражаю глубокие соболезнования пострадавшим в результате российского ракетного удара по Мукачево и желаю им скорейшего и полного выздоровления", – написал Тамаш Шуйок в своем первоначальном заявлении.

Однако уже через час президент Венгрии отредактировал свое сообщение. Он оставил текст почти без изменений, удалив слово "российский" (orosz по-венгерски). Также выразил надежду на скорое завершение "российско-украинского конфликта".

"Я верю, что враждующие стороны смогут найти общий язык и благодаря международным дипломатическим усилиям, вскоре положат конец этому бесчеловечному и бессмысленному кровопролитию", – отметил Шуйок.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также прокомментировал очередной ракетный удар России по Украине, во время которого пострадало и Закарпатье. Об этом он написал в своем Facebook.

Однако в своем обращении Сийярто не упомянул ни пострадавшего Мукачево, ни Закарпатья в целом. Он также не назвал Россию ответственной за атаку. Венгерский министр ограничился призывом как можно быстрее заключить мирное соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия во время массированной атаки в ночь на 21 августа нанесла ракетный удар по Мукачево Закарпатской области. Под поражение попало предприятие, где изготавливают бытовые приборы. На месте поражения вспыхнул пожар,пострадали 19 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!