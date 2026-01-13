'Сушите весла и плетите лапти': Мельник в Совбезе ООН дал совет россиянам. Видео

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник заявил, что Россия уже оказалась в состоянии стратегического поражения. По его словам, попытки Москвы запугать мир новыми видами вооружения являются прикрытием глубокого военного, экономического и демографического кризиса. Поэтому он посоветовал оккупантам "сушить весла и плести лапти".

Такое заявление постпреда прозвучало в конце его выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Подытоживая речь, постпред Украины заявил, что из-за совокупности различных факторов страна-агрессор не сможет длительное время финансировать войну против Украины.

"Наше послание России очень простое, и я изложу его на русском языке, поскольку вы утверждаете, что этот язык запрещен или подвергается дискриминации в Украине. Все, ребята, приплыли... Сушите весла и плетите лапти", – посоветовал россиянам Мельник.

Мельник отметил, что экономика страны-агрессора в прошлом году достигла переломного момента: бюджетные доходы сокращаются, цены на нефть снизились до уровня около 35 долларов за баррель.

Отдельно он обратил внимание на демографические последствия войны, значительные потери среди трудоспособного населения и отток молодых граждан из страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мельник заявил, что страна-агрессор Россия сознательно выбрала период резкого похолодания для массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Такие атаки не являются случайными, а имеют целью максимальное нанесение вреда мирному населению.

Также он подчеркнул, что при сравнении Второй мировой войны с нынешним военным вторжением России параллели становятся все более шокирующими. И это, по его словам, не только из-за продолжительности жестокой войны агрессора против украинской государственности, но и из-за масштабов разрушений и роста страданий населения.

