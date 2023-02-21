Суд запретил деятельность Партии регионов в Украине: все имущество должно перейти в собственность государства

21 февраля Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил заявление Министерства юстиции о запрещении деятельности политической силы экс-президента Виктора Януковича "Партия регионов". Все имущество пророссийской организации будет передано в государственную казну.

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Об этом сообщается на сайте суда. Решение было сделано на основе материалов Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

"В частности, ДБР предоставило материалы о противоправных действиях руководства Партии Регионов при подписании и ратификации так называемых Харьковских соглашений, а также преступлений совершенных ими во время событий Революции Достоинства в 2014 году", – указано в сообщении.

Примечательно, что государству перейдет не только имущество главного офиса партии, но средства и другие активы, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований. Это постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины 15 сентября отклонил апелляционную жалобу партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Отныне деятельность пророссийской политической силы в нашей стране окончательно запрещена.

Президент Зеленский ответил на петицию по избавлению мандатов всех нардепов от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. Пока он поручил главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку проработать соответствующее обращение граждан.

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